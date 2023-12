Le Vélo-club à l’initiative du Téléthon 2023 à Espalion

Malgré une météo désastreuse, le milieu sportif a répondu présent pour soutenir la recherche.

De nombreuses activités étaient proposées, samedi, au hall de Perse. En premier, 30 vététistes ont pris le départ pour une randonnée de 20 km vers les hauteurs de Biounac. Ils ont été suivis de 20 marcheurs avec une boucle de 8 km sur le nouveau chemin du GR65, en rive gauche du Lot et retour par la zone de la Bouysse. Enfin, 25 traileurs sont partis en direction de la vierge de Vermus, avec retour sur l’ancienne route de Saint-Côme-d’Olt, sur un parcours de 10 km. Pendant toute l’après-midi, diverses activités étaient également proposées à l’intérieur du quillodrome. Pour les enfants, un parcours ludique de pilotage en VTT, un circuit avec karting à pédales, une initiation au pilotage de buggy radio commandé. Un ensemble très apprécié de tous. Des stands proposaient la vente d’articles artisanaux (décorations, savons, pâtisseries) crêpes, café, vin chaud… Le tout préparé par des bénévoles et fort apprécié au retour de tous les sportifs un peu frigorifiés. Au nom de l’AFM Téléthon, le vélo-club remercie toutes les personnes qui se sont investies, pour que cette journée soit une réussite. Merci aussi à Passion Modélisme et Espalion apéro trail, pour leur collaboration active. La somme récoltée à ce jour est de 1 000 € mais les comptes ne sont pas encore clôturés. Auparavant, une autre rencontre sportive en faveur du téléthon avait été également organisée conjointement par le Badminton et le Hockey-club Espalionnais qui avaient invité les pompiers. Après un entraînement de hockey place à un tournoi de badminton en double avec des équipes formées par les adhérents des deux clubs et des pompiers. Ce moment de partage avec le soutien du Foyer rural d’Espalion avait permis de récolter des fonds.