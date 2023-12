Risques de crues : l'Aveyron placé en vigilance jaune, voici les 20 communes sous surveillance

La rivière Lot a été placée en vigilance jaune pour des risques de crues, une potentielle montée des eaux est surveillée dans plusieurs communes de l'Aveyron.

Dix départements ont été placés en vigilance orange pour des risques de crues et une alerte "pluie-inondation" ce mardi 12 décembre 2023 par Météo France, quand 52 départements sont en vigilance jaune. C'est le cas de l'Aveyron, où la rivière Lot est concernée par un risque de crue.

"Du fait de l'alimentation de la Truyère et de ses affluents les plus septentrionaux, les niveaux du Lot sont relativement élevés, notamment à proximité de la confluence du Lot et de la Truyère, où des débordements localisés sont possibles", indique la préfecture de l'Aveyron.

Voici les communes particulièrement concernées :

Almont-les-Junies

Ambeyrac

Asprières

Balaguier-d'Olt

Boisse-Penchot

Bouillac

Capdenac-Gare

Causse-et-Diège

Conques-en-Rouergues

Decazeville

Entraygues-sur-Truyère

Espeyrac

Flagnac

Le Fel

Livinhac-le-Haut

Saint-Parthem

Saint-Santin

Salvagnac-Cajarc

Saujac

Sénergues

Ce que préconise la préfecture

La préfecture précise des risques de "montées rapides des eaux et/ou des premiers débordements". Aussi, "les conditions de circulation peuvent être rendues difficiles localement".

Il est recommandé de se tenir informé auprès des autorités d'une éventuelle évolution de la situation. La pratique d'activités nautiques est fortement déconseillée.