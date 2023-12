Villefranche-de-Rouergue. Saint-Jo a accueilli le directeur de la Halle aux Grains

Mathieu Muratet, petit-fils et fils de commerçants de La Salvetat-Peyralès, dirige le prestigieux restaurant de la Halle aux Grains, à Paris. Formé au lycée hôtelier de Saint-Joseph, il est intervenu pour apporter de précieux conseils aux élèves.

En octobre, lors d’un voyage à Paris, les élèves de première et de terminale avaient fait escale à la Halle aux Grains, haut lieu de la gastronomie signé Michel et Sébastien Bras. L’instant d’un somptueux goûter offert par la maison, ils avaient fait la connaissance de Mathieu Muratet, ancien de Saint-Jo promu directeur général et associé de la Halle. L’élève prodige leur avait promis de parrainer un de leurs dîners… Promesse tenue !

"Vous avez choisi un métier de passion et vous pouvez tout vous permettre car c’est une des rares activités qui vous permet de travailler partout dans le monde, avec une avance certaine pour ce qui nous concerne : la culture gastronomique française, appréciée sur tous les continents ! Alors, n’hésitez pas à changer de poste pour évoluer. L’important est d’éviter la lassitude", a lancé Mathieu Muratet avec fougue en introduction.

Multiplier les expériences à l’étranger

L’illustre invité en sait quelque chose, lui qui avait choisi initialement la restauration pour finalement opter pour une carrière de chef de rang, avant d’embrasser avec bonheur les fonctions de directeur, déjà nanti d’un curriculum vitae impressionnant ! Et d’inviter les jeunes élèves cuisiniers et chefs de rang à parfaire d’abord leur anglais en allant comme lui travailler à Londres et multiplier les expériences à l’étranger, tout en cultivant une constante : la rigueur.

"La rigueur, je l’ai d’abord apprise ici, aux côtés de Colette Askil, créatrice du lycée hôtelier, et de mes professeurs, parmi lesquels Claudie Lacroix. Et j’ai ensuite été à bonne école au sein de la famille Bras et chez Yves Thuriès avant de connaître d’autres aventures à Shangaï et Pékin", se rappelle l’actuel directeur de la halle aux grains, à Paris.

De belles rencontres

Il n’en fallait pas plus pour motiver les troupes autour d’un repas de choix… Rapidement, les marmitons sont retournés en cuisines et les chefs de rang et commis se sont répartis la tâche, briefés par Christophe Pourcel.

Ce soir-là, dans les coulisses du restaurant d’application, il était question d’un saumon à la parisienne pour mise en bouche, d’un tournedos sauce au poivre accompagné de risotto de champignons et de patates douces.

Quant au dessert, tout en textures d’ailleurs, celui-ci faisait la part belle à la délicatesse de la mangue et des fruits de la passion tout en mousse et brunoise…

Un défi pour une belle rencontre avec en prime le concours de Léa Kafando, déjà maître d’hôtel à 23 ans, et de Rémi Nabailles, qui a pris la direction du Château de Labro après Mathieu Muratet.