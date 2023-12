Auto-moto : huit Aveyronnais sur la ligne de départ du Dakar 2024

C’est désormais une tradition : plusieurs Aveyronnais vont s’élancer sur les pistes du Dakar. Cinq seront en buggy, un à moto et deux du côté de l’organisation, au grand départ d’Al-Ula (Arabie saoudite) le 5 janvier. L’arrivée est prévue à Yanbu, le 19 janvier.

Longtemps présents en nombre sur les pistes du Dakar, les motards aveyronnais, à l’image de Loïc Minaudier, Lionel Costes ou encore Florent Vayssade, ont migré vers l’automobile. Et pour l’édition 2024, qui s’élancera Al-Ula (Arabie saoudite) le 5 janvier, un seul motard du département sera sur la ligne de départ : le Millavois Vincent Biau.

Pour sa première participation à l’épreuve (lire ci-dessous), le pilote du Sud-Aveyron n’a pas choisi la facilité puisqu’il est inscrit dans la catégorie "Original by Motul", qui est l’appellation officielle du malle-moto. Certainement la catégorie la plus difficile, dans laquelle le concurrent est seul avec sa moto et une malle à outils pour faire sa propre assistance. C’est dans cette catégorie que l’Espalionnais Florent Vayssade avait réussi à grimper sur la troisième marche du podium en 2020.

Une première sur le Dakar pour le Millavois Vincent Biau. Reproduction - Centre Presse Aveyron

Une première pour le Millavois Vincent Biau Le 5 janvier, le Millavois Vincent Biau s’élancera pour son tout premier Dakar. "Je suis passionné de moto depuis l’âge de quatre ans. À tel point que j’en ai fait mon métier en devenant moniteur au sein de ma structure, Petokask. À 36 ans, cette première participation au Dakar est la concrétisation d’un rêve d’enfant. Et mon objectif est d’être à l’arrivée de cette catégorie extrême qu’est le malle-moto." Mais l’Aveyronnais ne part pas sans expérience, car il fait de la compétition depuis de nombreuses années. En 2021, il a notamment signé une excellente cinquième place au rallye du Maroc, dans la catégorie Enduro cup, l’équivalent du malle-moto. Et Biau a surtout décroché, cette année, la première place à l’Abu Dhabi desert challenge (photo) en malle-moto, doublée par une 17e place au général.

Minaudier et Serradori visent le top 10 du général

Du côté des autos, on retrouvera bien sûr le Saint-Affricain Loïc Minaudier, toujours associé au pilote de Fréjus, Mathieu Serradori, sur un buggy deux roues motrices du Century racing. " Même si Century a mis au point un quatre roues motrices, nous avons préféré avec Mathieu prendre le départ avec le deux-roues que nous connaissons bien, afin de ne pas prendre de risque. Le quatre roues sera confié à notre coéquipier sud-africain, qui finira de le mettre au point ", indique Loïc Minaudier. Une certaine prudence qui permet au duo d’afficher ses ambitions sur cette édition 2024, après avoir pris la 7e place du général en 2022.

Loïc Minaudier et Mathieu Serradori ont le N° 212 du Dakar 2024. Reproduction - Centre Presse Aveyron

"Même s’il est difficile d’anticiper ce qui peut se passer en quinze jours sur le Dakar, sur lequel nous avons déjà gagné la catégorie deux roues motrices, l’idée est de rééditer ça et de jouer parmi les équipages phares. C’est-à-dire dans les dix premiers (du général), ce qui, avec tous les véhicules quatre roues motrices et les nouveaux constructeurs en lice, serait un excellent résultat", ajoute-t-il.

Vayssade et Rey peaufinent leur buggy aux États-Unis

Le duo espalionnais de Florent Vayssade et Nicolas Rey sera également au départ du Dakar ; pour une deuxième participation au sein du team de Sébastien Loeb, sur un buggy Polaris de la catégorie T4, et avec de solides ambitions. "Même si nous n’avons pas pu faire le rallye du Maroc en guise de préparation, en optimisant le véhicule, il y a moyen de se rapprocher du podium en T4. Et pourquoi pas d’un top 5 et de quelques podiums de spéciales."

Afin de perfectionner au maximum leur buggy, les deux pilotes de la vallée d’Olt sont actuellement aux États-Unis, à Médina près de Minneapolis dans le Minnesota, chez Polaris, le constructeur du véhicule. "Nous allons passer une semaine chez le constructeur afin de peaufiner les réglages et faire les derniers essais dans le but d’être les plus performants possible en course."

Bergounhe et Costes : "Une place dans les 30 serait déjà bien"

Autre tandem aveyronnais en course sur cette édition 2024 : celui du Castonétois Jean-Rémy Bergounhe et de l’Agentol Lionel Costes, qui, comme lors de la précédente édition, prendra le départ sur un buggy MD Optimus fabriqué en Normandie. "Cette année nous aurons la toute dernière mouture : l’Evo 4 de la voiture." Une monture qui devrait permettre à ce duo de bien figurer.

"L’an dernier, nous étions 13es au général lorsque nous avons arraché une roue et nous avons terminé aux environs de la 20e place, rembobine Costes. Cette année, il y a beaucoup de monde et de nouveaux constructeurs, une place dans les 30 serait déjà bien. Maintenant sur une épreuve comme le Dakar, en quinze jours, il peut se passer beaucoup de choses aussi bien pour nous que pour la concurrence, mais on donnera tout pour terminer au mieux."

Kévin Pagès et Julien Barthélémy à l’organisation

Du côté de l’organisation, figure l’indétrônable Kévin Pagès du Réquista moto sport, dont ce sera la neuvième participation et la septième au poste de responsable du départ bivouac. "J’ai toujours aimé l’organisation, que ce soit ici ou à Réquista. Et j’aime bien être en sortie du Bivouac", se réjouit-il. Un poste où les Aveyronnais présents sur la course apprécient de retrouver un compatriote avant de s’élancer. "En plus, je trouve ce poste très enrichissant humainement. Ça apporte beaucoup de choses, tant professionnellement que personnellement." Kévin Pagès révèle par la même occasion que le Réquista moto sport va faire une annonce importante concernant une épreuve d’envergure sur le Ségala prévue pour 2025.

Concurrent en 2022 et 2023, après avoir longtemps participé à l’organisation, l’Olempien Julien Barthélémy y est de retour comme responsable du départ des spéciales. "Je reviens à l’organisation pour plusieurs raisons : mon épaule n’est pas au top (il avait chuté en 2023 avant d’abandonner) et puis je suis devenu papa, j’ai d’autres priorités. Même si l’on me dit parfois : "Mais tu pars quand même !" C’est sûr, mais c’est 15 jours et pas neuf mois de préparation comme lorsque l’on court", souligne-t-il.

Dans un peu plus de trois semaines, ils seront donc huit à représenter le département. Et les nombreux fans aveyronnais du mythique rallye suivront leurs aventures de près.