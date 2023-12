Capitale européenne de la culture 2028 : quelles sont les quatre villes françaises en lice pour succéder à Marseille ?

C'est ce mercredi 13 décembre 2023 que sera choisie la capitale européenne de la culture pour 2028. Quatre villes françaises sont en lice pour succéder à Marseille, dernière représentante de l'Hexagone, en 2013.

Le grand jour, c'est ce mercredi 13 décembre 2023 ! Quelle commune deviendra la capitale européenne de la culture 2028 ? Les candidates le sauront dans la soirée. Quatre villes françaises sont prétendantes pour succéder à Marseille !

Neuf villes candidates...

Comme le précise le ministère de la Culture sur son site internet, il a en "charge l’organisation du processus de désignation de la future ville française qui sera, en 2028, capitale européenne de la Culture". Neuf communes ont déposé officiellement un dossier de candidature.

... et quatre présélectionnées

C'est le 3 mars 2023 que le jury indépendant a jeté son dévolu sur quatre villes de l'Hexagone parmi, donc, les neuf candidates : c'est Bourges, Clermont-Ferrand, Montpellier et Rouen qui ont été présélectionnées. Un arrêté en date du 19 avril 2023 a été publié au Journal officiel, confirmant ces désignations.

Durant la première semaine de décembre, le jury s'est déplacé dans les quatre communes prétendantes au titre final. Et comme l'annonce le ministère de la Culture, tout se joue durant cette semaine du 11 décembre : "réunion du jury européen et annonce de la ville française désignée Capitale européenne de la Culture 2028".

Lancé en 1985

Pour rappel, cette initiative de "Capitale européenne de la culture" va bientôt fêter son 40e anniversaire. Elle a été lancée en 1985, impulsée par les ministres grecque et français de la Culture, Mélina Mercouri et Jack Lang. Les retombées attendues pour une ville élue sont importantes, comme le rappelle le ministère de la Culture, avec notamment un renforcement du rayonnement international, une valorisation de l'image de la ville, un renforcement des capacités et de la visibilité du secteur culturel, une sensibilisation et un accès à la culture favorisés et enfin la stimulation du tourisme culturel.

Paris, Avignon, Lille, Marseille...

Ce titre de capitale européenne de la culture sera le cinquième détenu par une commune française. Paris avait été sélectionné en 1989, avant Avignon en 2000, Lille en 2004, et enfin Marseille-Provence en 2013, dernière représentante tricolore en date. Réponse ce mercredi soir !