Carole Delga à Centre Presse Aveyron : "Pour la RN 88, cela devrait se débloquer rapidement"

Les élus de la Région Occitanie, et leur présidente Carole Delga, votent, ce jeudi 14 décembre, le budget 2024, à Montpellier. Ce mercredi 13 décembre, au musée Narbo Via, à Narbonne, elle s’est confiée à la presse départementale et régionale, sur différents sujets, prioritaires à ses yeux, pour la région. Elle a également évoqué une thématique aveyronnaise tournée essentiellement sur la RN 88 et l’usine Bosch.

Il a été beaucoup question de chemins de fer et de trains, ce mercredi 13 décembre 2023, lors de la rencontre avec Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, à la veille du vote du budget 2024 (il sera voté ce jeudi 14 à l'Hôtel de région à Montpellier) organisé dans l’hémicycle de Montpellier. Installée au musée Narbo Via, à Narbonne, elle a ainsi accepté de répondre à des interrogations sur "un budget très volontariste", et notamment à certaines thématiques aveyronnaises.

"Nous attendons les arbitrages de l'Etat"

Sur le sujet de Bosch, à Onet-le-Château, dont le président de la division Europe, Heiko Carrie, était présent au sein de l’usine, mardi 12 décembre, pour des annonces qui sont finalement tombées à l’eau, Carole Delga s’est donc finalement sentie "déçue", et, même si elle a affiché un sourire de circonstance lorsque la RN 88 est arrivée sur la table, cela n’a pas été mieux de ce côté-là. "Nous attendons les arbitrages de l’État", a-t-elle avancé. "Depuis le mois d’avril dernier, c’est silence radio."

"Depuis le mois d'avril, c'est silence radio"

Est-ce à dire qu’il existerait des nids-de-poule sur ce tronçon entre Rodez et Sévérac ? "C’est une question de somme espérée de l’État. Cela devrait se débloquer rapidement."

Pour certains (élus et usagers notamment), l’attente est interminable, surtout qu’en l’espace de huit mois, rien n’a donc filtré. L’histoire, après plus de 30 ans d’échecs, n’est effectivement pas à quelques semaines près. Seulement, et alors que le Département, la Région et Rodez agglomération sont prêts à abonder – respectivement à hauteur de 100 M€, de 95,5 M€ et de 20 % de la facture finale (le coût total est estimé à 350 M€) – pour réussir l’aménagement à 2x2 voies de cette RN 88, l’État traîne des pieds et repousse, du coup, un chantier parti pour durer puisqu’on évoque – et tout cela reste au conditionnel bien entendu – 2030 pour la section Rodez-Laissac et cinq ans de plus pour arriver jusqu’à l’A 75.

Première Région en termes d’investissements

Carole Delga a, ensuite, évoqué "un budget qui n’est plus de crise après deux années revues à la baisse ; la Région est en pleine capacité avec de nombreux objectifs". Et d’avancer : "Nous sommes la première Région en termes d’investissements, et tout cela avec un endettement moyen. Il n’y a pourtant pas de recette miracle. Nous nous attachons à faire en sorte que nos dépenses de fonctionnement soient contenues, en dessous de l’inflation forcément. Cela nous permet, du coup, de mettre en action un autofinancement de façon élevée, sans oublier notre volonté de mobiliser au maximum des financements européens."

La présidente s’est également attachée à mettre en avant la mobilité et la gratuité autour des transports (cars et trains rouges) en direction des jeunes de 12-26 ans. "C’est une liberté de pouvoir évoluer, notamment pour l’orientation et tout ce qui en découle comme les stages, les formations… Et cela va de pair également avec les ordinateurs gratuits pour les lycéens, une restauration scolaire dont le prix n’a pas augmenté. Tout cela alors que les tarifs de l’énergie et des produits ont explosé par rapport à l’année dernière, de l’ordre de 180 M€ sur le budget."