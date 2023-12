PODCAST. Format spécial pour la "der" de l'année : la rédaction rembobine et passe en revue le sport aveyronnais en 2023 !

Épisode spécial pour le podcast de Centre Presse Aveyron : la rédaction passe en revue l'année 2023 du sport aveyronnais, ce mercredi 13 décembre, avant d'ouvrir la page 2024.

Après un épisode 10 consacré à l'entrée en lice de Rodez en Coupe de France, le numéro 14 du podcast de Centre Presse Aveyron rebascule en "spéciale", ce mercredi 13 décembre 2023 !

Avant la trêve des confiseurs et le grand saut vers 2024, le service des sports est au complet pour passer en revue 2023 en Aveyron. Performances du Raf, dramatiques accidents sur les circuits, état du rugby aveyronnais mais aussi médailles et cartons rouges, la rédaction regarde une dernière fois vers l'arrière et sur l'année qui est sur le point de s'écouler.

Votre rendez-vous podcast prend donc de nouveau une forme spéciale aujourd'hui pour le 14e opus. Découvrez-le ici :