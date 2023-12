Villefranche-de-Rouergue. "Chanter l’amour à la française" avec Voices les Chœurs

Après trois ans d’absence, le traditionnel stage annuel proposé par Voices Les Chœurs fait son grand retour en 2024. Il se tiendra sur deux week-ends, les 20 et 21 janvier et les 10 et 11 février, à Villefranche. Il sera clôturé le 11 février par une restitution publique. Consacré à l’apprentissage du chant choral, ce stage est ouvert à tous les publics.

Les débutants, les timides et les chanteurs de salle de bains sont les bienvenus, ainsi que tous ceux qui possèdent davantage d’expérience dans la pratique du chant collectif. Suite au succès des précédents stages consacrés à Charles Aznavour, Johnny Hallyday et Jean-Jacques Goldman, qui avaient suscité l’engouement de ses nombreux participants, l’association villefranchoise persiste dans la variété française avec un thème intégralement consacré à l’amour.

Le programme reste secret. Pour cette nouvelle édition, la direction des stagiaires sera assurée par Mathieu Lannelongue. Pianiste, compositeur, arrangeur, chef d’orchestre et de chœur, il dirige depuis deux ans la Chorale Inclusive Amalgame, l’une des cinq formations qui composent le pôle choral Voices.

Le tarif du stage est de 80 € pour les 4 jours. Un tarif dégressif est proposé aux familles (70 € pour la 2e inscription, 60 € pour la 3e inscription et les suivantes). Renseignements et bulletin d’inscription sont disponibles sur le site internet de Voices. Attention, les inscriptions seront clôturées le 5 janvier 2024.

Un second stage, réservé aux enfants et adolescents, sera organisé au mois de mai 2024.

Actuellement, les 100 adhérents-choristes de l’association chantent sous la houlette professionnelle et bienveillante de Julie Gibergues et Mathieu Lannelongue.

Il est possible d’écouter les choristes de Voices à l’occasion de leurs prochains concerts :

- Le samedi 16 décembre à 18 h le chœur d’enfants et la Chorale pop variétés chanteront pour les festivités de Noël à l’église de Pachins

- Le samedi 1er et le dimanche 2 juin 2024 tous les groupes Voices se produiront au théâtre municipal.