Luc-la-Primaube. Diversité des offres et hausse des effectifs pour Rythme et Mouvement 12

L’association Rythme et Mouvement 12, qui dispense à Luc des cours de fitness depuis 4 ans, de la marche nordique depuis un an et anime un atelier corporel chorégraphié depuis septembre dernier, a tenu son assemblée générale en présence d’un grand nombre de ses adhérents. Elle a fait le bilan de la dernière saison (2022-2023) qui a vu le nombre de ses adhérents augmenter dont deux hommes qui ont pu suivre les différents cours de fitness (Pilates, swiss ball, gym douce, renforcement musculaire, stretching et abdos fessiers) qui sont assurés par Ève Lebrun et Marina Heyraud, professeurs diplômés, ce qui représente 150 heures de cours dispensés durant la saison, à raison de 5h/semaine. 26 cours de marche nordique d’1h15 ont été assurés par Ève Lebrun. Ce bilan moral présenté par la présidente Joëlle Comte, ainsi que le bilan financier détaillé par Dominique Couderc, trésorière, ont été approuvés à l’unanimité. Après démission du bureau actuel, les adhérents ont procédé à son renouvellement : Joëlle Comte, présidente ; Dominique Couderc, trésorière et Janine Alvernhe, secrétaire. Les tarifs des cours pour la saison 2023-2024 n’ont pas augmenté. Pour élargir la gamme de ses activités, l’Association a créé, en septembre, un atelier corporel chorégraphié, animé par Tiffaine Brun le jeudi de 20 h 30 à 22 heures à la salle de gym de Luc. De plus, cette nouvelle saison connaît une augmentation significative de ses adhérents. Cela montre que l’offre diversifiée, proposée par Rythme et Mouvement 12 correspond bien à une demande réelle de la population luco-primauboise et des communes alentour. L’association a participé à diverses rencontres organisées par la municipalité : journée sport santé et bien-être, forum des seniors. Cette assemblée générale s’est clôturée en réunissant les adhérents autour du pot de l’amitié.

Contact :

rythme.mouvement12@gmail.com