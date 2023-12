Rignac. Équitation : El Rio toujours bien en selle

"Nous avons pris en charge cette structure mise en gestion par la directrice du lycée Anne-Marie Prunet depuis septembre 2015", expliquent Marie-Noëlle et Évariste Redondo, les gérants du centre équestre El Rio situé dans l’enceinte du lycée professionnel.

Forts de plus de 40 ans d’expérience dans le monde équin, les gérants assurent un enseignement de qualité en toute sécurité aux élèves de bac professionnel conduite et gestion d’une exploitation agricole qui choisissent le support élevage équin et aux élèves de 4e et 3e qui choisissent l’option équitation : "Après les cours, les élèves passionnés ou débutants peuvent bénéficier de cours d’équitation", poursuit Évariste qui précise "qu’en prenant la licence fédérale, s’ils le souhaitent ils peuvent passer les galops à la fin de l’année scolaire". Ainsi, le temps des récréations devient un lieu de détente, de discussion et de caresses aux chevaux. Le centre équestre est ouvert à tous les publics en priorité le mercredi, le vendredi après-midi, le samedi et pendant les vacances scolaires. "Soixantaine élèves sont inscrits et nous disposons de vingt-cinq chevaux et poneys", explique Marie-Noëlle. Il est proposé des cours d’équitation du débutant au galop 7, de la compétition, de l’initiation à la voltige, des stages et des balades. Le club propose aussi de la pension au box, du débourrage et de la remise au travail sur les chevaux de particuliers. "C’est un centre équestre à la carte pour le bonheur des élèves, des chevaux et des poneys où règnent la bonne humeur et l’esprit de convivialité", poursuit Marie-Noëlle.

Rendez-vous est donné samedi 23 décembre à partir de 14 heures pour la fête de fin d’année. Venir avec le bonnet du père Noël et des gâteaux ou fouaces. Renseignements 06 02 29 82 44.