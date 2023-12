Druelle Balsac. Football : l’équipe 3 se qualifie

En R1, les seniors 1 recevaient le leader Garonne Gascogne, invaincu encore en championnat. Les Druellois, sur la défensive, arrivent à la mi-temps sur le score de 0 à 0.

En deuxième période, les "orange et noir" sont plus entreprenants et vont scorer par deux fois (60e et 68e) par Combes et Tapada. Belle victoire par 2 à 0 qui fait du bien au moral.

Les seniors 2 en Coupe de l’Aveyron se rendaient à Sébazac rencontrer l’équipe de Comtal 2.

En première mi-temps, les Druellois ouvrent la marque par Karraoui.

Dès l’entame de la deuxième période les Caussenards marquent par deux fois, 48e et 52e.

Temps fort des Druellois mais qui reste stérile et finalement Comtal marquera deux autres buts et se qualifie pour le prochain tour.

Les seniors 3 en 16e de finale de la coupe des Réserves recevaient Saint-Geniez- d’Olt 2.

Malgré de beaux débordements de l’entraîneur et capitaine du DFC, le score est de 0 à 0 à la mi-temps.

En début de deuxième période Milincovici ouvre la marque pour les locaux. Il faudra attendre la 75e pour voir Cambert offrir la qualification aux Druellois. A signaler le gros match du gardien druellois Bartolozzi qui arrête un penalty et fait deux arrêts de grande classe.

Les seniors féminines en R1 recevaient Gaillac. La jeune Lily Ginestet ouvre la marque à la 24e, imitée par Charlotte Boutonnet à la 43e.

À la 60e, Lily Ginestet réussit son premier doublé en "orange et noir".

Pour terminer, à la 80e Marie Meynckens offre une belle victoire aux Druelloises 4 à 0.

Les U18 F se rendaient à Rodez pour le derby de R1 Territoire avec le choc des 2 premières invaincues en championnat. Si Druelle a l’opportunité d’ouvrir le score sur un face-à-face avec la gardienne, les Rafettes trouvent la transversale des "orange et noire".

Score final logique de 0 à 0.

L’équipe 2 se rendait à Savignac rencontrer Foot Rouergue et ASVabres-l’Abbaye.

Les U17 en D1 s’inclinent 1 à 2 contre Luc-la-Primaube mais semblent sauver leur place au plus haut niveau départemental pour la phase 2.

Presque la totalité des équipes jeunes étaient en compétition.

Les U6/7 étaient en plateau à Olemps, les U9 à la Roque, les U11 avaient une équipe à Millau et 2 à Ceignac.

Les U13 équipe 1 en challenge Pitch au Bouldou, l’équipe 2 en challenge Occicom à Saint-Sernin et l’équipe 3 pour le même challenge à Druelle.