Campuac. La féerie de Noël illumine le village

Le mystère du point rouge lumineux qui dansait dans le ciel de Campuac à la nuit tombée a enfin trouvé dimanche dernier son dénouement lors de la cérémonie des illuminations de Noël.

Ce n’était autre que Rudolph, le renne du père Noël, qui a fait une entrée majestueuse, trônant fièrement devant son magnifique traîneau sur la place du village.

Retour sur cette après-midi magique…

La féerie a débuté en fin d’après-midi à la salle des fêtes, où la municipalité a offert un goûter aux enfants, accompagné de vin chaud pour les plus grands, dans une ambiance gourmande et conviviale. À la nuit tombée, les participants enthousiastes se sont dirigés vers la place pour le lancement officiel des illuminations de Noël. Thierry Goumon, maire de Campuac, a débuté la cérémonie en adressant de sincères remerciements à toutes les personnes qui ont contribué à cet événement. C’est ensuite Florence Pastor, accompagnée de son mari Philippe, qui a pris la parole pour un émouvant discours. Il était alors temps de donner le coup d’envoi officiel des illuminations de Noël. Après un décompte joyeux repris par tous les participants, Thierry Goumon a appuyé sur le bouton, illuminant la place. Nos amis Olaf, Scrat et Stich entouraient un immense sapin scintillant sous l’œil du père Noël géant. La surprise de cette année était l’arrivée du renne du père Noël, Rudolph, rejoignant cette joyeuse bande qui émerveille les petits et les grands. Le moment magique s’est prolongé avec les chants de Noël interprétés par les enfants de l’école, accompagnés de Marlène, ajoutant une touche traditionnelle et chaleureuse à l’événement.

Un hommage spécial s’impose aux véritables lutins du père Noël, Philippe et Florence, dont le travail exceptionnel illumine chaque année notre village de manière inoubliable. Après une année de préparation, une semaine entière d’installation avec l’aide de Guytou et Julien, les agents communaux, Campuac se transforme en un lieu féerique. Une fois de plus, la magie de Noël a régné sur notre charmante communauté, créant des souvenirs qui resteront gravés dans nos cœurs.

Joyeuses fêtes à tous, et que perdure la magie à Campuac !