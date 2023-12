Bozouls. Les festivités de Noël s’invitent aux Caselles

Samedi dernier après-midi, les enfants du personnel des Caselles sont venus fêter Noël à la maison d’accueil avec les résidents de l’Ehpad de la cité. Yves Lavernhe est arrivé pour faire voyager petits et grands dans l’univers de Noël et de l’hiver, avec son conte "L’enfant de neige". Ce conteur du vallon de Marcillac, accompagné de son accordéon et de sa guitare a, en effet, invité les résidents des Caselles et les enfants à découvrir l’histoire d’un bonhomme de neige qui se met à bouger et à prendre vie… Apprécié de tous, ce moment de festivité s’est clôturé par le passage du père Noël pour les plus jeunes. En ce début de semaine, Fabrice Eulry, pianiste emblématique a également proposé un concert de piano "Le swing de Noël". Cet acrobate du clavier dont la réputation n’est plus à faire a interprété les chants traditionnels de Noël. Son dynamisme et sa grande implication, ont fait vibrer les résidents. De nombreux sourires ont éclairé leurs visages. Les bénévoles des Caselles ont ensuite clôturé ce moment en offrant leur goûter de Noël. Petits gâteaux, crème aux œufs et papillotes ont ravi les papilles de chacun.