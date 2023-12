Onet-le-Château. Les jeunes ont "baptisé" leurs maillots !

La pluie des derniers jours n’a pas découragé les vététistes de l’école de VTT de Vélo 2000 Onet ! Ainsi, tout le monde s’est retrouvé samedi matin : les 4 groupes se sont entraînés autour du stade, vers le Causse, ou sur les passages techniques de la Castonétoise. Ils ont pu étrenner les nouvelles tenues du club qui viennent d’arriver ! Un grand merci aux partenaires du club qui l’ont soutenu dans ce projet : la Ville d’Onet le Château, la Caisse d’Épargne d’Onet, Intermarché 4 saisons, MacDonald’s Onet, Stratagem à Bozouls, OPT Cycling et M. Célesti. La photo a été prise avant de partir : heureuse initiative car au retour, elles n’étaient pas aussi propres et tous ont une pensée émue pour celles et ceux qui feront le nettoyage (tenues et montures…).