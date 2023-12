Villefranche-de-Rouergue. "Les voisins" sont de sortie

"Les Voisins"…titre banal et cependant évocateur pour la plupart d’entre nous ! Les voisins sont ceux avec qui on sympathise, on discute de la situation ambiante, des derniers potins, ceux avec qui, parfois, on entre en conflit… Et le palier d’un immeuble n’est-il pas l’endroit idéal pour ces rencontres ?

Francis Azéma, directeur, metteur en scène et comédien de la Cie toulousaine Les Vagabonds, a ainsi mis en scène les échanges de trois voisins de palier à partir de trois œuvres de Jean-Claude Grumberg, considéré comme l’un des grands auteurs du XXe siècle, avec "Ça va", "Moi je crois pas" et "Pour en finir avec la question juive". Ces trois voisins de palier vont s’interpeller, s’invectiver, discuter en apparence de beaucoup de banalités mais, en fait, de questions très importantes et ceci avec un humour grinçant qui entraîne inévitablement le rire. Les trois comédiens : Alain Dumas, Francis Azéma et Denis Rey (que de nombreux Villefranchois ont découvert dans "Gros câlin" et dans "L’angoisse du roi Salomon") transportent les spectateurs dans un univers familier, parfois un peu ridicule, d’autres fois exaspérant mais dans lequel sous une forme légère de nombreux aspects de notre société vont être mis en lumière. Rendez-vous ce dimanche 17 décembre, à 17 h au Théâtre municipal.

Réservations auprès des Espaces Culturels au 06 87 95 09 82 – par mail : billetterie@espaces-culturels.fr. Billetterie sur place à partir de 16 h 15.