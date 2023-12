Baraqueville. Nouvelle vitrine pour l’entreprise Mouly Rey

Sur la zone du Puech 2, le long de la RN 2088, un deuxième bâtiment fait désormais écho à celui du centre automobile Bonnefis. Celui-ci abrite le nouveau siège de l’entreprise de maçonnerie Mouly Rey reprise par son nouveau patron, Damien Rey, il y a seulement 6 ans. L’évolution à la hausse de l’activité de l’entreprise passée d’un effectif de 7 collaborateurs à 23 aujourd’hui nécessitait d’adapter ses locaux.

N’étant que locataire dans les précédents, Damien a souhaité aussi devenir propriétaire de ses murs. Si on dit que les cordonniers sont les plus mal chaussés, l’adage ne se duplique pas toujours aux maçons. Au contraire, par ce nouveau projet, le jeune chef d’entreprise tenait à mettre à disposition de son équipe un bâtiment confortable et fonctionnel. La nouvelle infrastructure est dotée d’un espace d’accueil, d’une petite salle de restauration, de bureaux, d’une salle de réunion, de vestiaires, de douches et d’un dépôt spacieux. Une entrée indépendante a été également réfléchie pour loger un éventuel apprenti ou accueillir les bureaux d’un possible confrère à l’activité complémentaire. "Revaloriser notre métier qui a beaucoup changé constitue le challenge d’aujourd’hui" explique l’ancien capitaine du LSA Rugby "et pour cela, il faut considérer le personnel en lui donnant les moyens de travailler en notre temps". La stratégie semble s’avérer payante puisque son équipe compte seulement 28 ans de moyenne d’âge et est constituée d’un effectif entièrement local. Sans être chauvin, on peut affirmer aussi que Mouly Rey est devenu une référence dans le métier du gros œuvre. Un classement des meilleures réalisations de maisons d’architecte en France l’illustre : l’entreprise baraquevilloise a participé à la construction de trois d’entre elles parmi les 100 les mieux classées en France. La qualification de son personnel n’y est probablement pas étrangère.

Tailleur de pierre

Avec l’acquisition de la carrière de Perbencous, près de Durenque, l’ingénieur bâtiment baraquevillois s’est ouvert les portes d’un nouveau métier : celui de tailleur de pierre. Il s’est pour cela équipé des scies et outils nécessaires à cette activité et travaille les mêmes pierres que celles qui ornent sa façade. Bien qu’elles puissent être vendues à d’autres bâtisseurs, les reflets orangés qui les caractérisent marqueront la signature de l’entreprise ségalie sur les murs du territoire.