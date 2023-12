Pluies, risques de crues, neige et vent : la vigilance orange passe de 7 à 5 départements, 66 en jaune dont 11 en Occitanie

Les fortes chutes de neige de ce jeudi matin sur le massif des Pyrénées diminuent dans l'après-midi ainsi que la pluie. Les averses sont moins nombreuses et plus faibles partout ailleurs.

S'il pleut sur la majorité du pays, le temps se calme un peu. Dans son bulletin météo de ce jeudi 14 décembre réactualisé à 6 h par Météo France, cinq départements sont désormais placés en vigilance orange crue et/ou pluie-inondation pour la journée de ce jeudi.

Charente-Maritime

Charente

Gironde

Dordogne

Corrèze

Les départements placés en vigilance ce jeudi 14 décembre. Capture d'écran - Météo France

Le ciel est également bouché toute la journée sur le Massif central avec un peu de neige à partir de 1000 m d'altitude en général.

Les précipitations se poursuivent aussi sur le nord des Alpes en perdant progressivement de l'intensité. La limite pluie-neige s'abaissera vers 900 m.

Ce jeudi 14 décembre matin, les fortes pluies continuent sur les Pyrénées et la neige tombe en abondance dès 900 m, rendant les conditions de circulation difficiles, les départements de l'Ariège, des Hautes-Pyrénées et de la Haute Garonne sont notamment placés en vigilance jaune avalanches.

Onze départements d'Occitanie en vigilance jaune

Depuis le début de la semaine, les pluies tombent en abondance sur la région Occitanie. Plusieurs départements sont maintenus en vigilance jaune.

L'Aveyron (crues)

Le Gers (crues)

Le Lot (crues)

Le Tarn (crues)

Le Tarn-et-Garonne (crues)

Le Gard (crues)

Aude (vent)

Pyrénées Orientales (vent)

Ariège (avalanches)

La Haute-Garonne (crues et avalanches)

Les Hautes-Pyrénées (crues, pluie-inondation et avalanches)

Des pluies soutenues

En Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine, les précipitations sont annoncées soutenues en matinée, à l’ouest des Pyrénées, avec de la neige abondante dès 900 m. Elles faiblissent l’après-midi, mais des averses reprennent en soirée.

Comme l'indique La Chaîne Météo, jusqu'à jeudi midi, on attend.

30 à 60 mm sur les Pyrénées-Atlantiques, soit 2 semaines de pluie, localement 80 mm



20 à 40 cm de neige sur les Alpes-du-nord, au-delà de 1 500 m



40 à 60 cm de neige sur les Pyrénées au-delà de 1 800 m

Ailleurs le temps est plus sec et même très ensoleillé sur le golfe du Lion avec une tramontane à plus de 100 km/h.

Du mistral et de la tramontane

Mistral et tramontane soufflent à 80 à 100 km/h en rafales. En Corse, après l'épisode très vanté de la nuit, le temps reste instable avec des averses sur le relief, de neige à partir de 1300 m, et un risque orageux sur la côte orientale.

Les températures restent relativement douces. Les minimales vont de 4 à 7 degrés en général en plaine, jusqu'à 10 au bord de la Méditerranée. Les maximales varient entre 7 et 13 degrés du Nord-Est à l'Atlantique, et entre 13 et 18 degrés près de la Grande Bleue.