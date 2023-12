Bozouls. Un engagement écologique qui porte ses fruits

La cité, reconnue pour son engagement environnemental et son investissement dans l’embellissement urbain, franchit une étape importante en améliorant son classement dans deux labels prestigieux : "Villes et Villages Fleuris" et APIcité®. La commune atteint désormais le niveau de trois fleurs et trois abeilles, une progression qui marque son engagement soutenu dans ces domaines.

L’évolution dans le label "Villes et Villages Fleuris" souligne les efforts de la ville pour offrir un cadre de vie harmonieux et attrayant. L’accent mis sur des espaces verts soigneusement aménagés et un fleurissement réfléchi contribue à créer un environnement où résidents et visiteurs peuvent profiter d’une qualité de vie améliorée et où la nature et l’urbanisme coexistent en harmonie.

Concernant le label APIcité®, l’obtention de la troisième abeille reflète l’engagement accru de la municipalité, appuyé par le conseil municipal des enfants, dans la protection des abeilles et la préservation de la biodiversité.

Cette reconnaissance vient couronner des initiatives telles que la sensibilisation à l’importance des pollinisateurs, menée activement par les jeunes du conseil municipal des enfants, la lutte contre le frelon asiatique, et la valorisation du patrimoine naturel de la commune.

Cette avancée témoigne de la réussite d’une démarche collaborative et d’un objectif commun, aboutissant à des améliorations notables pour l’environnement et la qualité de vie.

Ces progrès, qui contribuent à l’attrait et à la renommée de la commune, mettent en évidence son engagement dans la préservation de l’environnement et l’enrichissement du cadre de vie.