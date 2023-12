Flagnac. Un prix départemental obtenu pour le fleurissement de la commune

"Nos agents techniques Jean-Pierre et Cédric, déjà bien investis, ont redoublé d’efforts et de créativité en cette année 2023 pour donner une image encore plus valorisante et agréable de nos bourgs en les fleurissant. Ces efforts ont été récompensés par l’obtention du 2e prix départemental des communes de 1001 à 3000 habitants du concours départemental du fleurissement et de l’aménagement du cadre de vie", se félicite le maire de Flagnac Olivier Lantuéjoul.️

Ont été récompensés et honorés les élus et les agents des collectivités lauréates, avec Christophe Laborie, vice-président du Département, et de nombreux élus départementaux, dans le cadre du fleurissement et de l’aménagement du cadre de vie.️

Au-delà de l’esthétique, ce concours initié par le Département de l’Aveyron met en valeur les communes qui transforment et magnifient leurs espaces et renforcent leur attractivité. Les conseillers départementaux présents à la remise des prix autour du président Arnaud Viala : Christophe Laborie, Christian Tieulie, Jean-Pierre Masbou,Christine Presne et Christian Naudan.

Quine de la chasse d’Agnac

Ce vendredi 15 décembre, 20 h 30, la Diane agnacoise organise un grand quine à la salle d’animation d’Agnac avec de nombreux lots, gibier, filets garnis, etc.