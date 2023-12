Salmiech. La belle déco du transfo…

La nécessité de notre consommation conduisit EDF à implanter dans le jardin public situé derrière l’ancien foyer logement un transformateur.

Sa présence massive dans ce lieu arboré donna l’idée fort judicieuse au maire Jean-Paul Labit de la magnifier. Dans un premier temps les agents municipaux se chargeaient de la peinture de fond vert prairie. Ce fut ensuite le tour des enfants de la commune, une quinzaine environ, qui, sous la responsabilité d’Aurélie et Cécilia ont entrepris la décoration. Armés de pochoirs, pinceaux et autres accessoires, chacun a laissé libre cours à sa créativité pour un résultat final très réussi. Les après-midi se sont terminés par une grillée de châtaignes fort prisée par les enfants. Belle initiative pour le jardin public qui, rappelons-le, est ouvert à tous et accueille les enfants dans le parc à jeux récemment installé.