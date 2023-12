Marcillac-Vallon. Les jeunes élus ont des idées à revendre

Les idées fusent au sein du conseil municipal junior où les jeunes élus prennent leur rôle très au sérieux. "Pour canaliser leur énergie débordante, nous avons constitué des groupes de réflexion et de propositions autour de 3 thèmes : composteur partagé, décorations de Noël et village fleuri", expliquent Stéphanie Borrel et Rodolphe Delétage qui sont en charge de la commission enfance et jeunesse à la municipalité.

Depuis quelques mois, le groupe "composteur partagé" part à la rencontre des habitants d’immeubles intéressés par l’installation d’un composteur collectif pour leur expliquer sa mise en place et son entretien. Leur démarche a trouvé déjà un écho favorable à l’immeuble Bellevue où l’utilisation du composteur récemment installé peut servir de modèle à ceux qui n’ont pas encore franchi le pas. Le groupe "décorations de Noël" a souhaité impulser une dynamique nouvelle à l’occasion des fêtes de fin d’année pour que dans chaque quartier "les habitants sonnent chez leurs voisins et mettent en commun leurs talents d’artistes pour concrétiser leurs idées décoratives".

Quant au groupe "village fleuri", son but est d’encourager les Marcillacois à échanger leurs idées, leurs graines, leurs plants et tout simplement leurs savoirs en espérant "voir notre village coloré au printemps et à l’été prochain", pour embellir l’environnement.

Pour information, la médiathèque propose un service granothèque.