Colombiès. Un marché de Noël solidaire !

Dernièrement, la deuxième édition du marché de Noël composée de 23 exposants, tous corps de métiers confondus, a emporté les visiteurs dans le monde féerique de Noël, à travers un magnifique décor illuminé.

Tous ont pu se restaurer sur place avec la soupe au fromage du chef Emmanuel Cassan, aidé des petites mains de l’association organisatrice de l’évènement : Familles rurales. Les plus petits ont pu profiter à leur tour de la venue du père Noël, ainsi que d’un espace qui leur était dédié avec un atelier créatif. Le dépôt de jouets pour le Secours populaire a dépassé toutes les attentes. Beaucoup de dons ont été apportés par les enfants et leur famille. Merci à tous ! De plus, mercredi 6 décembre, les enfants du Centre de loisirs "La cabane aux lutins" de Colombiès avaient donné au père Noël vert leur récolte pour être à son tour remise à des enfants défavorisés.

Et l’on peut résumer cette deuxième édition comme : solidaire, dans le partage et la bienveillance de Noël.

Un grand merci à la mairie, à la Marpa, à tous les bénévoles et aux exposants, ainsi qu’aux visiteurs pour leur participation toujours plus nombreuse.

Rendez-vous est donné l’année prochaine avec de nouvelles surprises.