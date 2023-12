CARTES. Le niveau des cours d'eau au plus haut mais des nuages bas ce samedi 16 décembre, 59 départements en vigilance "crues"

Le niveau de la Charente notamment, ainsi que du bassin de la Dronne afluent de la Dordogne, n'ont pas cessé de monter ce vendredi 15 décembre. La situation sera encore difficile ce samedi 16 au niveau des inondations au centre-ouest de la France.



Au lendemain de l'arrêt quasi-totale des fortes pluies qui se sont abattues un peu partout en France ces derniers jours, les cours d'eau n'ont pas commencé leur décrue, ce samedi 16 décembre. La veille, l'eau de la Charente avait encore monté, comme ici à Cognac où plusieurs rues ont été fermées, et ce sera le cas jusqu'à dimanche soir, selon Météo Express.

Des inondations programmées pour préserver Lyon

Rhône et Saône sont aussi en crue, à tel point que la plaine du Bouchage (Isère), qui sert de "bouchon" à la métropole lyonnaise depuis 150 ans, a été inondée volontairement ce mercredi 13 décembre, avec ses 10 000 habitants. Le pic de cette crue et une première décrue devraient arriver ce samedi, mais de nombreuses routes demeurent fermées.

En revanche la situation s'améliore en Dordogne avec une décrue constatée de la Vézère.

65 départements toujours en vigilance, dont 59 pour les crues

59 départerments en vigilance pour les crues, plus 6 départements alpins et pyrénéens en vigilance jaune pour le risque d'avalanches. Capture d'écran - Météo France

Conséquence, si le ciel est plus sec, la France demeure les pieds dans l'eau pour ce samedi 16 décembre, avec 59 départements placé en vigilance pour les crues, dont 4 en orange :

Charente

Charente-Maritime

Dordogne

Gironde

Un ciel gris et bas et un soleil froid

Pour le reste, le ciel sera couvert ce samedi sur une ligne allant du sud-ouest au nord-est, avec des nappes de brouillard en matinée et des nuages bas durant tout l'après-midi. Le soleil dominera surtout sur le sud-est de la France mais gagnera en journée l'ouest et la Bretagne et en soirée tout le pays sauf le nord et l'est, où les éclaircies demeureront rares et où quelques gouttes pourraient même tomber.

Des gelées sont possibles en matinée sur les Cévennes et le Cantal ainsi que dans les vallées des Alpes, avec des températures négatives (-2°C prévu à Aurillac). Ailleurs dans les températures minimales sont comprises entre 2 et 5 degrés. "En journée, les maximales atteignent 4 à 7 degrés du nord-est au centre-est, 12 à 16 en général sur les régions méditerranéennes, entre 7 et 10 ailleurs."