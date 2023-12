Druelle Balsac. Histoires, chansons et histoires de neige à la bibliothèque

Récemment, une dizaine d’enfants et plusieurs accompagnants se sont rendus à la bibliothèque de Druelle, pour écouter des contes et chansons de Noël dans une ambiance d’avant fête très chaleureuse, dans l’attente du grand soir et du passage du père Noël.

Animation organisée par la bibliothèque druelloise. Les bénévoles avaient opté pour faire cette activité, à la bibliothèque, jugée plus conviviale qu’une grande salle. Les enfants ont écouté plusieurs histoires de Noël que leur a contées, de très belle manière, Martine Fabre, bénévole.

Certaines de ces histoires étaient agrémentées par de petites chansons qui ont ravi les enfants. Afin que cette animation se termine de la meilleure des façons, les enfants se sont vus remettre, à leur plus grande joie, de nombreux cadeaux surprise. Par ailleurs, les bénévoles informent de la fermeture de la bibliothèque le 21 décembre au soir. Réouverture le samedi 6 janvier.