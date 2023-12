Decazeville. Le Phœnix Pétan-club decazevillois vient de naître

Suite à l’arrêt définitif du Trépalou Pétanq’club et de son boulodrome, avenue Adam Grange à Viviez, plusieurs joueurs partent dans des clubs différents. Mais un groupe de copains a décidé de poursuivre l’aventure en commun en créant un nouveau club.

"Nous restons attachés au quartier de Trépalou à Decazeville et nous prenons l’appellation de Phœnix Pétan-club decazevillois, en référence au bar tenu par Roland et Nadine où se situe notre siège social", explique Jérôme Daulhac qui en est le président. Thierry Aymard est vice-président, Sébastien Rivière et Christophe Cayrou s’occuperont de la trésorerie, Valérie Rigal gérera le secrétariat. Cette dernière précise que l’association est officiellement créée, ayant reçu le récépissé de la sous-préfecture.

Ayant encore une petite incertitude au niveau du terrain, le Phœnix Pétan-club n’organisera pas de concours officiel en 2024 mais devrait programmer des concours amicaux.

Le club, qui compte une douzaine de licenciés, engagera une équipe au championnat de l’Aveyron Open en 4e division et disputera la coupe de France.

"Nous sommes à la recherche de sponsors pour l’achat de tenues et nous accueillons bien sûr des joueurs voulant changer de club et les débutants qui souhaitent se mettre à la pétanque. Nous contacter au 06 22 22 75 03", ajoute Jérôme Daulhac.