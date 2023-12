Rodez : annulations, reprogrammations... grand chamboulement dans le planning de l’Amphithéâtre

La programmation des spectacles de l'Amphithéâtre, à Rodez, vient de faire l'objet d'un véritable chamboulement.

Toute une série d’annonces vient chambouler la programmation des spectacles de l’amphithéâtre. À commencer par celui attendu vendredi, avec "The World of Queen" finalement reprogrammé le 16 février prochain, le chanteur étant touché par le covid-19.

Pierre Richard, Stories...

En revanche, la venue de Pierre Richard, attendu le 21 décembre, a été annulée, vraisemblablement en raison du peu de places réservées. La troupe du spectacle Stories, elle aussi, ne jouera pas finalement le 12 janvier à l’amphithéâtre de Rodez. Le rendez-vous a en effet été déprogrammé.

Cas inverse pour la troupe irlandaise Celtic Légends. Les danseurs celtiques ne feront pas une mais bien deux représentations, à l’amphithéâtre de Rodez, le 21 mars prochain. À la représentation prévue à 20 h en a été ajoutée une nouvelle à 15 heures.

Trois autres spectacles affichent d’ores et déjà complet en plus de celui d’Artus le 29 mars. A savoir ceux de Jérémy Ferrari (8 février 2023), Laura Lane (29 février 2024) et Paul Mirabel (le 23 mai 2025). Il va y avoir des billets de l’amphi sous le sapin !

Si tout se passe bien...

En attendant, et si tout se passe bien le prochain spectacle de l’amphithéâtre est celui du "Lac des Cygnes", le 20 décembre. Et il reste des places.