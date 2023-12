Villefranche-de-Rouergue. Variétés locales 12 au plus près des espèces végétales locales

L’ancienne médiathèque accueillait l’assemblée générale de la section villefranchoise de l’association Variétés locales 12. Jacques Scudier, secrétaire, a présenté le rapport moral et a rendu compte des activités de VL12 lors de l’année écoulée dont des démonstrations de taille et de greffage proposées aux adhérents aux mois de février et mars au verger de l’association à Laurière, mais aussi chez un adhérent et à Laguépie avec les écoliers.

Bilan financier

Alain Creyssel, trésorier, a présenté le bilan financier de l’année écoulée avec un passif et un actif très positifs. Et autre satisfaction pour l’association VL 12 Villefranchoise qui, bien que créée dans les années 80, enregistrait en cette fin novembre plus de 100 adhérents. Mais avec un grand souhait, associé d’un appel des responsables dont les membres fondateurs locaux avancent dans l’âge, certains ayant dépassé les 90 printemps, afin qu’il y ait vite un rajeunissement de l’équipe avec des nouveaux venus tout aussi passionnés par les pommes et les variétés anciennes à sauvegarder.

En attendant, l’équipe Villefranchoise VL12 a organisé cet automne huit journées de fabrication de jus de pommes pour les adhérents qui avaient amené près de 13 tonnes de pommes, avec pour satisfaction gourmande, près de 7 000 litres de jus, récoltés, pasteurisés puis enfin embouteillés.

D’autres animations cet automne autour des différentes variétés de pommes ont été également proposées sur des stands lors des foires de Laguépie, à Espinas et à la fête de la pomme à Salles-la-Source.

"La sauvegarde des variétés de fruits"

Les responsables ont rappelé que "les adhérents participent également à l’entretien du verger de Laurière pour le fauchage, le renouvellement de vieux pommiers, le traitement bio des arbres…".

Et de poursuivre : "Notre association VL12 Villefranche et ses environs participe tout au long de l’année aux activités de la Fédération Aveyronnaise VL12 qui fédère 6 sections locales avec des vergers de sauvegarde : dont un travail de fiches d’identification des pommes avec les génotypages (recherche de l’ADN) de nos pommes par l’Inra d’Angers, ce qui a permis l’identification d’une centaine de variétés endémiques de l’Aveyron ! Nous gardons l’esprit à l’origine de notre association vers les années 80 à savoir la sauvegarde des variétés de fruits (surtout pommes et poires)".

Premières tailles en février

Pour conclure et avant de partager un repas au Café des Sport, le président André Raynal et son équipe donnent rendez-vous aux adhérents pour les premières journées de tailles et de greffes dès le mois de février prochain.