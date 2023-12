Decazeville. Focale 12 expose à La Strada pour clôturer la saison

Focale 12 et les photographes amateurs de Decazeville et sa région réalisent tout au long de l’année de superbes clichés. Ils organisent une exposition à La Strada, "Les instants F", l’occasion de découvrir ces capteurs d’images et leurs œuvres.

À partir du 22 décembre, les photographes de l’association Focale 12 investissent le grand hall d’expo au cinéma La Strada. Intitulée "Les instants F", cette expo se veut être une rétrospective visuelle mettant en lumière la dextérité photographique acquise au cours de la saison 2022-2023 des membres de l’association. Cette exposition est également l’opportunité de plonger dans l’univers de l’association en découvrant les ateliers et les activités riches et diversifiés de Focale 12 par un grand panneau dédié. Le vernissage aura lieu le vendredi 22 décembre, à La Strada à Decazeville. L’événement débutera à 18 heures et sera l’occasion idéale de rencontrer les auteurs passionnés de l’association derrière les photographies exposées. Un moment convivial pour échanger, partager des impressions et célébrer la passion commune de la photographie. À cette occasion, Focale 12 proposera une touche spéciale à l’événement, par la vente des photos exposées. "Vendues 5 € le tirage au format 15x21 cm, cela peut être une idée de cadeau à s’offrir ou à offrir à ses proches pour les fêtes de fin d’année et également, une manière pour chacun de soutenir l’association qui a volonté de diffuser et partager à un large public la culture de la photographie sur le territoire", informe Myriam Albouy, présidente de l’association.