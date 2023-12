Réquista. L’Union des commerçants et des artisans a offert un marché de Noël enchanteur

Le marché de Noël, orchestré par l’Union des commerçants et artisans, a rassemblé 32 artisans et créateurs. Une abondance d’idées cadeaux s’offrait aux visiteurs, allant de la couture aux bougies, bijoux, savons, tableaux, décorations, livres etc.

À midi, les exposants ont pris une pause conviviale autour d’un repas.

Une ambiance musicale enchanteresse a été assurée par la fanfare 100 % jazz de la Nouvelle-Orléans, "Lady Pavillon et ses cuivres du Bengal".

Les visiteurs, nombreux, certains accompagnés de leurs enfants ravis de rencontrer le père Noël et d’emporter une photo souvenir, ont apprécié cette parenthèse festive.

La tombola a apporté joie et bonheur à ceux qui ont remporté les lots généreusement offerts par les exposants. Tout au long de la journée, la buvette a accueilli les visiteurs avec du vin chaud et un goûter de Noël. Repartant comblés avec leurs emplettes de Noël, les visiteurs ont également tissé des liens chaleureux dans une salle bien chauffée, passant une journée des plus agréables. L’Union des commerçants et artisans, Sandra, Roxane, et les bénévoles dont l’engagement a contribué au succès de ce magnifique marché de Noël, sont remerciés par tous ceux qui voudraient que ce marché perdure.