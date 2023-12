Nouvelle coupe du monde des clubs en 2025 : dates, nombre d'équipes, lieu... voici les détails du tournoi auquel participera le Paris SG

La nouvelle formule de la coupe du monde des clubs qui verra le jour en 2025 et officialisée par la Fifa ce dimanche 17 décembre prend forme. La compétition à laquelle le Paris SG est assuré de participer se déroulera pendant près d’un mois pendant l’été.

La Fifa a annoncé ce dimanche 17 décembre la mise en place d'une nouvelle coupe du monde des clubs en juin 2025 à laquelle est assuré de participer le Paris Saint-Germain et d'autres clubs européens comme Manchester City ou le Real Madrid.

Quand et où aura lieu la Coupe du monde des clubs ?

La compétition se déroulera aux États-Unis du 15 juin au 13 juillet 2025 et réunira 32 équipes réparties en huit groupes.

Quelles équipes participeront ?

La compétition réunira des clubs de chacune des six confédérations internationales :

La CAF (Afrique) aura quatre équipes, comme l'AFC (Asie) et la Concacaf (Amérique du Nord), l'UEFA (Europe) aura douze places, le Conmebol (Amérique du sud) six et l'OFC (Océanie) une équipe.

Pour l'Europe, quatre places étaient données pour les vainqueurs de la Ligue des champions 2021 (Chelsea), 2022 (Real Madrid), 2023 (Manchester City) et 2024.

Huit autres équipes ont validé leur participation grâce au classement UEFA, dont le PSG, le Bayern Munich, l'Inter Milan, Porto ou Benfica.

Comment se déroulera le tournoi ?

La phase de groupe sera suivie par une phase finale qui débutera par des huitièmes.

"Une nouvelle fantastique"

C'est "une nouvelle absolument fantastique, le PSG est déjà qualifié pour le plus grand et le plus important tournoi de clubs au monde", a commenté auprès de l'AFP, une source proche du club français, ajoutant que cela va garantir pour le PSG "de nouvelles recettes importantes".