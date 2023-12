Rodez : glaces, vins, fromages, plats exotiques... nouveautés et changements dans les rues du centre-ville

Quelques nouveautés attireront sans doute votre regard dans vos déambulations dans les rues commerçantes de Rodez...

Les glaces et autres entremets glacés ont désormais pignon sur rue dans le cœur de la cité. Le Glacier de l’Aubrac a en effet déménagé son magasin dans la rue Corbières, là ou se trouvait "La table de Froment", tout en laissant le laboratoire au pied de la Tour Raynalde, boulevard d’Estourmel. Un déménagement voulu par les nouveaux patrons du glacier, Christophe et Virginie Bailly.

En juillet, ils ont en effet fait le choix de quitter leur belle "Planche de Bacchus", à Cordes-sur-Ciel, pour Rodez. "Et cela reste une belle 'Planche'. Mais on avait ouvert une cave à vin qui petit à petit a dérivé vers la restauration. Cela marchait très bine, mais on souhaitait aller vers autre chose, et on a vu le glacier de l’Aubrac. On est venu voir et goûter et on a vite vu le potentiel", explique Christophe Bailly.

Qui, en venant à Rodez, revient un peu à ses premiers amours, le commerce. Car longtemps, il a piloté l’équipe commerciale française des vendeurs de… Playstation. "Et là, je vais me consacrer à la vente de nos produits, mon épouse se chargeant de tout le volet administratif et la confection des glaces restant confiées à Christian Druilhe". En cette période de fêtes, bûches et autres vacherins vont donc garnir les étals frais et flambant neufs de la rue Corbière. "Puis cet été, on demandera l’autorisation d’avoir une petite terrasse, et il y a de fortes chances que nous embauchions quelqu’un", avance Christophe Bailly, d’ores et déjà ravi de l’accueil des riverains du quartier.

Le comptoir d’Hervé prend la suite de Place Ô fromages

Depuis samedi, Hervé Busset a allumé sa nouvelle enseigne "Le comptoir d’Hervé". Le chef ruthénois a en effet repris "Place ô fromages", qu’Émilie Gimalac avait ouvert en 2020. Son souhait est de continuer dans la droite lignée de ce que faisait la fromagère, tout en y apportant sa touche personnelle.

Des produits de fêtes, comme la truffe ou le caviar, de la charcuterie issue de diverses contrées du pays, sont petit à petit mis en vente au même titre que le fromage. "On va aussi proposer des planches à déguster avec un petit verre de vin, mais on va faire cela petit à petit", explique Hervé Busset qui imagine également proposer des verrines réalisées dans ses cuisines, à quelques mètres de là.

Il veut en tout cas en faire un endroit où faire une petite pause sera des plus agréables.

"C’est aussi un lieu qui me permet en effet d’avoir un peu plus d’aise, car on est un peu à l’étroit dans nos cuisines", explique le chef qui a ouvert « La table d’Hervé Busset » cet été sur cette même place du Bourg.

Chez Armand, une nouvelle cave à vin… bio et nature

Rue Saint-Amans, entre l’église Saint-Amans et la place du Bourg, Armand Kleve a réalisé un petit rêve. Ouvrir sa cave à vin ; il l’a baptisée "Chez Armand" et souhaite, ce faisant, "étendre la gamme de vin bio et vin nature dans le centre-ville". Une corde de plus à l’arc de celui qui fut animateur radio à Radio temps, salarié actif de Station A. en lieu et place des vêtements de "Radikal", il a installé des tables et des chaises, et un rayon de bouteilles sur lesquelles on trouve également… la distance qui sépare "Chez Armand" du propriétaire récoltant. "Histoire de bien montrer que l’on trouve du très bon vin, pas loin de chez nous", comment Armand Kleve. Le vin le plus proche étant celui de Jean-Luc Matha, à 14 kilomètres…

C’est ouvert du mardi au samedi, et ces deux dimanches de fêtes et la Saint-Armand, le 23 décembre, y sera fêté comme il se doit.

Païa Bowl a pignon sur rue, place du Bourg

Après Albi, Païa Bowl a ouvert ses portes à Rodez, place du Bourg. Jamal Badi n’est pas peu fier d’offrir un petit esprit de voyage à ses clients avec ses plats à base de fruits et légumes frais, nés à Hawaï, revus aux Etats-Unis et qui déferlent sur le pays. Smoothie, pokebowl, sandwich onigirazu, toasts, bubble tea… Rien ne manque dans la gamme pour les aficions du genre. C’est ouvert du mardi au dimanche, de 11 h à 14 h 30 et de 18 h 30 à 22 h, à déguster sur place ou à emporter.