Rugby : chez les Albouy, Jonah et Kenzo perpétuent la passion familiale à Lévézou Ségala

Les deux Ségalis seront de la partie, dimanche 17 décembre (15 h 15) à Cassagnes pour le match des extrêmes entre leur LSA, dernier et toujours sans succès, et l’actuel leader Palavas. Faisant vivre une belle tradition familiale.

Pour Jonah et Kenzo Albouy, c’est peu dire que la pratique du rugby s’inscrit dans une tradition familiale. En effet, Claude, le grand-père, a été président du LSA XV durant de nombreuses années. Et Philippe, le paternel, a porté le maillot jaune et vert des Ségalis. Originaires de Cassagnes, Jonah et Kenzo, frères jumeaux, ont ainsi commencé le rugby en même temps. "à l’école de rugby de Cassagnes dès l’âge de 5 ans ; et nous ne sommes jamais partis du club, indiquent-ils d’une même voix. Avec un grand-père président et un père joueur, nous ne nous voyions pas pratiquer un autre sport."

All Blacks

Jonah doit d’ailleurs son prénom à un célèbre joueur néo-zélandais. Le garçon de 22 ans éclaire : "En 2001, c’était la pleine période de Jonah Lomu et c’est tout naturellement que dans une famille de passionnés du rugby on m’a donné le même prénom. " Si comme le All Blacks, Jonah évolue à l’aile de l’attaque cassagno-réquistanaise, "ce ne fut pas toujours le cas, précise celui qui débutera sur le banc aujourd’hui. Depuis que j’ai commencé, j’ai évolué à un peu tous les postes, de talonneur à 3e ligne en passant par la charnière et les lignes arrières."

Kenzo, lui, évolue à la charnière et dans les lignes arrières. "J’ai joué arrière ou trois-quarts, mais également N°10 et N°9. C’est ce poste de demi de mêlée que j’affectionne particulièrement car il est à responsabilité et offre de multiples possibilités de jeu. " Kenzo fut le premier des deux à intégrer l’équipe fanion de LSA il y a un peu plus de deux ans, et Jonah l’a rejoint en fin de saison passée. Un premier match en équipe fanion qui a suscité un peu d’émotion. "C’est vrai que nous y avons pensé, mais nous avons tellement l’habitude de jouer ensemble qu’une fois le coup d’envoi donné, c’était un match comme les autres."

Quant à savoir comment les deux frères vivent cette saison délicate lors de laquelle LSA n’a pas encore gagné un seul match en dix rencontres, s’ils avouent ressentir une certaine déception, ils n’en font pas une affaire d’État.

"Nous préparons la saison prochaine pour être au top dès le départ quelle que soit la division"

"C’est vrai que c’est un peu frustrant, mais nous prenons du plaisir à jouer entre copains et j’y crois car il y a un bon groupe. Maintenant, nous préparons la saison prochaine pour être au top dès le départ quelle que soit la division dans laquelle on sera ", ne cache pas Kenzo, étudiant en Staps, et qui effectue actuellement un service civique au sein du club ; avant de laisser la parole à Jonah, qui lui travaille au sein de l’entreprise familiale de mécanique automobile : "Pour moi, le rugby c’est vraiment du loisir et du moment que je joue avec des copains, victoire ou défaite, cela ne change pas grand-chose. Bien sûr, c’est mieux de gagner. Mais même si on perd, on continue de lever la tête et, le lendemain, on repart au boulot avant de revenir aux entraînements avec la même envie."