Decazeville. Deux collectes de sang vitales en cette période de pénurie

Les réserves de sang chutent et cela pourrait poser problème à plus ou moins court terme. La mobilisation est impérieuse.

L’Établissement français du sang Occitanie lance un appel à la mobilisation de tous les donneurs et nouveaux donneurs à l’approche des fêtes de fin d’année. Les réserves de sang sont au plus bas actuellement en Région Occitanie.

Deux collectes à Decazeville

L’association des Donneurs de sang bénévoles de Decazeville et sa région compte donc sur une mobilisation des donneurs de sang réguliers, mais aussi celle de nouveaux donneurs dont les jeunes à partir de 18 ans.

De ce geste altruiste, généreux et citoyen dépend la continuité de la transfusion sanguine et la guérison des malades. Deux collectes de sang auront lieu à Decazeville, au Laminoir les 26 et 27 décembre prochains, de 13 heures à 18 h 30.

L’équipe médicale de l’Établissement Français du Sang de Rodez, soucieuse autant des donneurs que des receveurs, vous accueillera et vous encadrera de façon bienveillante. Une collation vous sera offerte à l’issue du don.

Vous pouvez prendre rendez-vous sur Internet (mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr) mais les personnes sans rendez-vous seront également les bienvenues.