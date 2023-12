Deux salariés handicapés font valider leurs acquis professionnels

Christophe Teyssèdre et Bertrand Mangematin travaillent au sein de l’entreprise Salaisons Linard depuis plus de deux ans. Ils y occupent un poste de conditionnement et emballent, mettent sous vide et étiquettent les saucissons, remplissent les fiches de suivi et participent au rangement des perches de séchage et des saucissons. Ils travaillent trois jours à l’entreprise puis rejoignent les ateliers tôlerie-usinage de l’Ésat Les Dolmens, à Martiel, où ils travaillent notamment à la réalisation du pavillon de compostage Opteo.Leur temps de travail en entreprise privée leur permet d’être en emploi directement et de construire leur projet personnel de professionnalisation avec leurs accompagnateurs sur le long terme. Christophe Teyssèdre et Bertrand Mangematin sont les premiers travailleurs des six Ésat de la fondation Opteo à passer leur RSFP, reconnaissances des savoir-faire professionnels, en entreprise. Cette situation exceptionnelle a été rendue possible par la société Salaisons Linard qui a entendu le souhait de ses deux employés.Les compétences et le savoir-être que les deux travailleurs ont acquis au sein de l’entreprise vont être reconnus par un examen surveillé par un jury constitué d’un professionnel métier de Salaisons Linard, un moniteur d’atelier de la fondation Opteo et un référent RSFP de l’Afpa.

Après cette première, l’Ésat Les Dolmens en appelle aux entreprises du territoire pour développer davantage de partenariats. Dans un contexte où le recrutement est difficile il les invite à penser aux travailleurs qualifiés et compétents des Ésat d’Opteo. L’Ésat Les Dolmens réunit quatre métiers : maroquinerie, tôlerie-usinage et menuiserie et prestation de service pour lequel tout type de service peut être étudié.