Bozouls. Dialogue des arts et performance artistique à La Galerie

Jeudi 21 décembre, à 19 heures, la Galerie de Bozouls sera le théâtre d’un événement artistique exceptionnel. En parallèle de l’exposition actuelle de Christelle Puech, une performance artistique intitulée "Tissage de trois univers" promet une immersion dans un univers où l’art prend vie de manière unique et sensible.

Cette création, issue de la collaboration de trois talents artistiques, invite les spectateurs à découvrir le souffle subtil et dansant d’un trio surprenant. Patricia Repellin, mêlant danse, souffle et qi gong, s’harmonise avec les encres de Chine calligraphiées et dansées de Christelle Puech. Ces expressions artistiques sont magnifiées par les notes poétiques du piano de Pierre Duclay. Ensemble, ils créent un moment de partage intime, où la grâce de la danse, les mouvements fluides du pinceau et les mélodies s’entremêlent et se révèlent. Cette performance est une invitation à explorer l’union d’une même énergie artistique, un spectacle où chaque forme d’art dialogue avec les autres, offrant une expérience immersive et émotionnelle au public. La participation à cet événement est libre, avec une contribution au chapeau appréciée. Pour rappel, La Galerie accueille jusqu’au 31 décembre, l’exposition "Étincelles, femmes et déesses de tout temps" de Christelle Puech. Les visiteurs peuvent y admirer les œuvres de cette artiste peintre-plasticienne, qui explore la figure féminine sous diverses facettes.

L’exposition est accessible les jeudis de 10 heures à 19 heures, les vendredis de 12 h 30 à 16 h 30, les samedis de 10 heures à 18 heures, et les dimanches de 11 heures à 12 heures et de 15 heures à 18 heures. L’entrée est libre.