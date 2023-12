Laguiole aiguise la lame de sa formation CAP en coutellerie

Jean Valadier, président de la Communauté de communes Aubrac-Carladez-Viadène, a accueilli Claudine Lajus, directrice académique des services de l’Éducation Nationale en Aveyron, pour lui présenter des initiatives portées en relation avec les services de l’Éducation Nationale sur le territoire.

La rencontre a débuté au Pôle multiservices, pour une visite de la salle d’enseignement théorique de la formation de CAP instruments coupants et de chirurgie, spécialité coutellerie, qui a débuté en septembre et qui compte 7 apprenants venus de différentes régions françaises, cela en présence du maire Vincent Alazard, et du Syndicat des couteliers, représenté par Honoré Durand. "Une belle cohésion de groupe, le partenariat exemplaire avec l’Éducation Nationale, le lycée de Decazeville, les couteliers laguiolais, c’est en quelque sorte du cousu main : un moyen de faire rayonner le territoire par la capacité collective qui fait émerger de belles initiatives", s’est plu à souligner Jean Valadier.

"Ce partenariat avec l’Éducation Nationale a pu voir le jour grâce à la volonté du Syndicat des couteliers, de la collectivité et cela démontre que l’apprentissage est possible en milieu rural", a souligné de son côté Vincent Alazard.

Honoré Durand a quant à lui noté que cela démontre "une efficacité rare avec l’Éducation Nationale, un accompagnement bien compris et rapide. Merci de nous avoir fait confiance".

Claudine Lajus a souligné "une initiative sacrément ambitieuse et réussie qui repose sur la qualité du projet, une formation de proximité et de savoir-faire. C’est votre force".

L’enseignement pratique se déroule dans les ateliers des couteliers, Honoré Durand, Benoît l’Artisan et la forge de Laguiole, c’est dans cette dernière que s’est rendue la délégation, Claudine Lajus, a pu s’entretenir avec deux apprenants, l’un venant de Castres et l’autre de Pithiviers.