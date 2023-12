Prévinquières. Le point info tourisme inauguré

Le conseil municipal recevait Jean-Eudes Le Meignen, président de la communauté de communes, accompagné des maires du territoire pour inaugurer le point info tourisme et patrimoine, récemment terminé. André At, conseiller départemental et vice-président du conseil départemental représentait Arnaud Viala. Julie et Laëtitia représentaient l’office de tourisme. Les associations locales étaient présentes, d’autant plus qu’il était aussi question de patrimoine. Les enfants de l’école étaient tous là car il fallait faire découvrir à la population la nouvelle fresque.

Ce point infos tourisme et patrimoine destiné à accueillir les permanences estivales de l’office de tourisme est ouvert au public 24 h/24 toute l’année. On y trouve la documentation touristique locale et de la région. De plus, une exposition permanente sur le patrimoine du bourg et de la commune est en place. Grâce à la collaboration entre comité des fêtes et mairie, quatre bâches imprimées ont été déployées dans le bourg. Elles représentent le patrimoine bâti ancien d’après des tableaux réalisés par André Gay, ancien instituteur du village et peintre renommé, aujourd’hui disparu. Le maire Christian Lacombe a remercié Mme Gay et sa fille pour avoir donné leur accord pour ce projet qui rend hommage à André Gay.

Les enfants artistes ont ensuite fait découvrir aux élus la nouvelle fresque sous le préau de l’école. Et avant le verre de l’amitié à la salle des fêtes, Christian Lacombe a remercié les divers financeurs pour l’aménagement du Point Info Tourisme à savoir, l’État, le conseil départemental, et la communauté de communes. Le Crédit Agricole fut également remercié pour sa participation financière au projet "bâches du patrimoine" ainsi que Groupama pour l’aide à l’achat du défibrillateur.