Saint-Christophe-Vallon. Le Renouveau sportif formidablement engagé pour le Téléthon

L’équipe de bénévoles du Renouveau sportif du Vallon s’est une nouvelle fois fortement mobilisée sur plusieurs actions en faveur du Téléthon. "Tout d’abord un beau succès pour le quine doté de très nombreux lots", se félicite la présidente Marie-Thé Sirvain, moins satisfaite du repas sanglier qui "aurait pu prétendre à une meilleure participation de la population locale".

Une relative déception compensée par une très forte présence des adhérents du Renouveau sportif et de leur famille ainsi que par la magnifique prestation de la chanteuse Christine Demichelis qui a charmé l’auditoire. En totalisant les bénéfices du quine, du repas, des dons et de la recette du bar lors du forum des associations, c’est un chèque d’un montant de 4 500 € qui a été remis à l’AFM Téléthon. "C’est une fierté pour notre club, associé à l’équipe de bénévoles de Marcillac-Vallon, de participer à cet effort collectif qui permet des avancées importantes en matière de recherche médicale", souligne Marie-Thé-Sirvain qui se projette déjà vers l’édition 2024. "Nous devons tirer les leçons de notre expérience afin de satisfaire un maximum de personnes et pour qu’en retour nos bénévoles puissent bénéficier d’une satisfaction amplement méritée", indique-t-elle avec la ferme volonté de poursuivre avec détermination l’organisation de "cet événement caritatif qui fédère les solidarités".

Agenda des futures animations du Renouveau sportif : randonnée en Pays rignacois et repas au Racanel pour les pratiquants de la randonnée, de la marche nordique et du swin golf (mardi 19 décembre). Gâteau de Noël pour la troupe danse (mercredi 20 décembre). Thé dansant avec Véronique Pomiès (7 janvier). Galette des rois (mardi 9 janvier). Repas fin de danse (samedi 27 avril). Festival folklorique international (samedi 10 août).