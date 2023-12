Colombiès. Maurice Marty a célébré ses 100 ans

La commune compte un nouveau centenaire en la personne de Maurice Marty, du Cayrou. C’est entouré de son fils Guy, mais également du maire, Patrick Alcouffe, de ses adjoints et des représentants du club des aînés, que Maurice Marty a célébré cette étape symbolique du siècle de vie autour d’un gâteau à la broche et d’un petit verre de vin blanc. Un moment d’échange précieux et convivial où notre centenaire a évoqué le temps passé en faisant montre d’une mémoire sans faille.

Pour l’occasion, la commune a offert à Maurice Marty une nouvelle casquette, le club L’Ambiance, une chaude écharpe, petits cadeaux que ce dernier a fort appréciés.