Villeneuve. Sapeurs-pompiers et basketteurs jouent groupés sur le terrain du Téléthon

Après un week-end de solidarité à Villeneuve, le club de basket a joué les prolongations. C’est ainsi que pas moins de 35 joueurs ont rejoint le gymnase de la bastide. Issues des clubs de Villeneuve, de Villefranche, de Martiel et des pompiers du Villefranchois, ce sont cinq équipes de basket qui ont participé à un tournoi 5x5.

C’est dans une très bonne ambiance et avec beaucoup d’engagements que les équipes se sont affrontées, parmi les supporters on pouvait retrouver le maire de Villeneuve, Jean-Pierre Masbou et le directeur du Téléthon de l’Aveyron.

Le club de Villeneuve et les pompiers remercient tous les participants et les donateurs pour leurs engagements pour le Téléthon. Après les épreuves, un moment de convivialité a permis à chacun de se retrouver, pour une auberge espagnole. Ce fut l’occasion de créer du lien entre les sportifs locaux et les pompiers du secteur.