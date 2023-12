Espalion. Un début très prometteur pour les féminines du RCENA

Avec le repos forcé des seniors (terrain de Briatexte impraticable) zoom sur les féminines qui, après plus d’un an d’entraînement assidu chaque mardi, avaient envie de se tester à travers une rencontre (toute amicale) à Villefranche-de-Rouergue. Face à une équipe déjà rentrée en compétition les protégées de Francis Canitrot ont réussi à placer leur jeu pour arracher un match nul méritoire sur le score de 15-15. Une première prouvant la belle évolution et le bon état d’esprit de ce groupe qui ne compte pas en rester là.

Samedi après-midi le pôle jeune accueillait le rassemblement rugby Nord-Quercy à Perse. Face à une formation visiteuse avec un effectif limité très rapidement complètement dépassée les cadets se sont imposés sur un score fleuve qui se passe de tout commentaire. En revanche, face au leader de la poule, les juniors ont su montrer un bon état d’esprit et tenir tête à un adversaire au jeu parfaitement huilé et comptant quelques belles individualités. Ils se sont inclinés sans démériter 14-7. Place maintenant à un repos bien mérité pour ces deux équipes en attendant la reprise du championnat le 13 janvier.