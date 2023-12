Aveyron : après une violente dispute, la jeune fille frappe plusieurs fois sa mère à la tête avec un téléphone portable

La jeune fille, suivie pour des troubles du comportement, a déjà été condamnée pour des faits similaires.

Vendredi 15 décembre 2023 à Rodez, un homme entend des cris, un appel au secours, et voit passer une fille avec du sang sur elle. Il appelle les policiers qui, une fois sur place, découvrent dans un appartement une femme qui a été frappée au niveau de la tête.

Celle-ci explique que c’est sa fille qui l’a violentée, avec un téléphone portable. Cette dernière est interpellée peu après. Elle est sous l’emprise d’alcool, de cannabis, tient des propos incohérents…

Il apparaît que lors de cette soirée, elle est devenue hystérique en voyant que l’alcool allait manquer et que sa mère ne voulait pas lui donner sa carte bleue. Elle l’a frappée à six reprises à la tête avec son téléphone.

Elle confesse, en pleurs

En garde à vue, après une période dégrisement, la fille a reconnu les faits. Lundi 18 décembre 2023, c’est en larmes qu’elle s’est présentée à la barre du tribunal de Rodez pour sa comparution immédiate. Avec sa mère présente dans la salle. Pour reprendre les propos de son conseil Me Ballanger, "ce n’est pas un dossier facile".

Car il apparaît rapidement que depuis qu’elle est toute petite, la prévenue est suivie par le centre médico-psychologique pour des troubles du comportement. Un trouble qui s’est compliqué par la récurrence de crises d’épilepsie. Un trouble psychologique qui s’aggrave sous l’emprise de l’alcool et de la drogue. Le dossier est également compliqué car la mère de la prévenue est véritablement la seule qui lui garde une main tendue quand rien ne va. Quand elle est incarcérée comme c’était encore le cas jusqu’en septembre.

D’une lucidité confondante devant les juges, la prévenue ne cesse de "regretter" les faits et demande à pouvoir être internée pour véritablement être soignée.

Le sujet est d’autant plus complexe que c’est la troisième fois que la prévenue se retrouve devant la justice pour des faits similaires. "Elle devient dangereuse pour sa maman, mais pour la société aussi", lance la procureur. Qui va requérir 24 mois de prison dont six avec sursis, incluant la révocation des trois mois avec sursis qui planaient au-dessus d’elle. Mais c’est bien la demande d’interdiction d’entrer en contact avec sa mère qui a fait exploser en larmes la prévenue… et sa mère.

18 mois de prison dont neuf avec sursis

"Elle a besoin de soins. Ces problèmes sont bien réels et ne sont pas de sa faute, argumente l’avocat de la défense. Elle ne peut pas passer sa vie à la prison de Seysses. Elle a besoin d’être soignée et la prison n’est pas la solution". Peu de temps avant, la prévenue avait lancé aux juges à propos de ses conditions de détention : "Il y a trop de monde dans les cellules. On n’a pas le temps de s’occuper de nous. Et le cannabis, il est plus facile d’en trouver là qu’à Rodez…"

Les juges, lui reprochant notamment de ne pas s’être prise en main pour se faire soigner, l’ont finalement condamnée à 18 mois de prison dont neuf avec sursis. Une condamnation assortie d’une interdiction d’entrer en contact avec sa mère pour une durée de deux ans. "Mais ce n’est pas cela que ma mère veut", s’est alors écriée la prévenue, devant une mère en pleurs demandant aux juges de ne pas appliquer cette dernière décision…