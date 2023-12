Réquista. Grand succès du déjeuner aux tripous de l’Hôpital Bellegarde

Le déjeuner aux tripous et tête de veau organisé par le comité des fêtes de l’Hôpital Bellegarde à la salle de Sansolles à Réquista en service continu a connu un réel succès en réjouissant les gourmets. En effet, plus de 250 repas copieux ont été servis sur place ou à emporter. Les convives se sont régalés avec un beau menu sur lequel figuraient, charcuterie, tripous et tête de veau, pommes de terre, roquefort, gâteau à la broche, café et vin pour 13 €. Les bénévoles du comité des fêtes de l’Hôpital Bellegarde qui se sont impliqués pour réjouir les papilles, remercient tous les nombreux participants et s’excusent de ne pas avoir pu accueillir tout le monde ce jour-là. Ce n’est que partie remise, les gourmets pourront, au mois de juin lors de la fête du village, se retrouver pour un nouveau déjeuner aux tripoux et tête de veau aussi délicieux.