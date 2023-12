Onet-le-Château. Le jardin d’enfants des Costes-Rouges rebaptisé Le Toucan

Lors de la traditionnelle fête de fin d’année, la nouvelle enseigne a été apportée précautionneusement par le père Noël, sous les regards impressionnés des tout-petits du jardin d’enfants. Une fois le déballage effectué en compagnie de quelques jeunes volontaires, le nouveau logo a été fièrement présenté par Cathy Couffin, maire adjointe en charge de la vie scolaire, la petite enfance, l’enfance et la jeunesse et Christine Latapie, conseillère municipale déléguée à la vie scolaire et à la petite enfance. Et c’est "Le Toucan" qui trônera désormais à l’entrée du bâtiment.

Cette nouvelle dénomination s’inscrit dans la continuité des nouvelles appellations des différentes structures de la petite enfance de la Ville. En effet, la crèche multi-accueil des Quatre- Saisons a été nommée Les Lupins, puis le Relais petite enfance a été rebaptisé Le Coulicou. Une fois la nouvelle enseigne officialisée, la ville d’Onet-le-Château a pu offrir le livre "Sur les genoux de maman" à chaque enfant. Cette initiative participe à l’éveil des plus petits et vise à transmettre le goût de la lecture, dès le plus jeune âge.