Bozouls. Le père Noël se modernise, il arrive en ULM !

Plus de 110 adultes et enfants sont venus accueillir le père Noël arrivant par les airs à bord d’un ULM multi-axes Super-guépard équipé pour le voyage (radar, transpondeur). Les adhérents du GapULM (groupements aveyronnais des pilotes ultralégers motorisés) n’en finissent pas d’animer la cité.

Ainsi, les enfants émerveillés attendaient le père Noël le regard fixé par son panier rempli de friandises, prudemment et sereinement, à la descente de l’appareil le père Noël s’est dirigé vers les enfants pour la distribution.

Il est resté ensuite pour les photos que les parents souhaitaient réaliser. Puis tout ce petit monde, plus nombreux que l’année précédente, s’est dirigé vers le hangar où les adhérents bénévoles du club avaient préparé un goûter avec boissons chaudes pour le plus grand bonheur des petits et des grands qui ont apprécié le traditionnel vin chaud.

L’association GapULM va recevoir très prochainement un nouvel appareil neuf afin de continuer de proposer entre autres des baptêmes de l’air ; il est situé sur la plate-forme de Bozouls à La Dévèze, en direction de la route d’Espalion, et propose diverses activités. Contact au 06 80 26 65 31.