Golinhac. Les enfants impliqués dans la crèche !

Les fêtes de fin d’année sont synonymes de lumières, décorations dans les rues du village, chez l’habitant. Au chœur de l’église Saint-Martin, un groupe de bénévoles a installé la crèche. Un paysage verdoyant et de lumière a été pré-installé. Et pour la première fois, ce sont les enfants du catéchisme du secteur qui l’ont complété en installant tous les personnages et animaux. Très fiers de la mission qui leur a été donnée, ils ont pris plaisir à agrémenter l’espace pour donner vie à cette belle crèche. D’autant plus, que cette année la messe de Noël sera célébrée à Golinhac dimanche 24 décembre à 20 heures. Les enfants ont aussi pu répéter le conte de Noël programmé lors de la célébration de la Nativité.

La chorale se retrouve toutes les semaines pour peaufiner les chants de Noël. Une belle messe en perspective qui se prépare pour le plus grand bonheur des paroissiens du secteur.