Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Les "Marmousets" au cinéma

Cette année encore, les élèves de l’école des Marmousets participent au dispositif national "École et cinéma" qui a pour but de découvrir trois œuvres cinématographiques lors de projections organisées spécialement à leur intention et de se constituer ainsi, grâce au travail pédagogique d’accompagnement conduit par les enseignants, les bases d’une culture cinématographique. Ce dispositif a débuté avec une comédie dramatique muette américaine : Le Kid de Charlie Chaplin, classique incontournable du cinéma. Les enseignants ont pu réaliser un travail pédagogique sur l’histoire de la naissance du personnage de Charlot, sur les métiers dans la fabrication d’un film et sur la place de la musique dans un film muet.

Cette action culturelle est grandement facilitée par la présence d’un cinéma municipal à Saint-Geniez-d’Olt-et-d’Aubrac.