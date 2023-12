Le Nayrac. "Sourires d’automne" fête la fin d’année

Le club Sourires d’automne avait convié ses adhérents pour son repas de fin d’année à l’Auberge Fleurie. Chacun prenait place autour des tables joliment décorées et pouvait apprécier un menu festif où les plats traditionnels de Noël étaient servis. C’était aussi le moment de distribuer les cartes d’adhésion pour 2024 et faire connaissance avec un nouveau bureau. Le président Marcel Combes prenait la parole et remerciait l’ancien bureau pour le travail accompli. "Sourires d’automne a été un nom bien choisi, car vous avez encore beaucoup de dynamisme et vous pouvez réaliser beaucoup de choses. Au Nayrac, vous avez de la chance, car nous possédons grâce à la municipalité, aux associations et aux commerçants de nombreuses activités. Vous devez par votre expérience et vos souvenirs raconter à vos enfants et petits enfants la vie de nos campagnes et de nos traditions afin qu’elles perdurent, surtout en ces temps un peu perturbés" Le nouveau bureau est composé de Marcel Combes, président, Paul Joly, vice-président, Jean-Pierre Boyer, trésorier, Daniel Cantaloube, trésorier adjoint, Isabelle Régis, secrétaire, Francis Mazenc, secrétaire adjoint.

Le prochain rendez-vous est fixé au mardi 9 janvier pour l’après midi jeux et partage de la galette.