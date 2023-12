Luc-la-Primaube. Élus et employés communaux ont partagé un moment de convivialité

Comme le veut la tradition, la municipalité a offert un repas à tout le personnel pour les remercier pour leur investissement permanent, leur dévouement, leur efficacité et leur professionnalisme tout au long de l’année afin de satisfaire au mieux les administrés. Une soirée orchestrée par Guillaume qui s’est déroulée à l’espace animation de Luc dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Les 8 équipes, représentant chacune une table, se sont affrontées autour d’un quiz animé par Angelina, Guillaume et Jean-Philippe, sur des sujets de culture générale, d’actualité et sur Noël. Une animation qui a provoqué des oppositions acharnées et des moments divertissants entre les plats et le dessert concoctés par Samuel et Marie du Planol et qui a renforcé les liens par excellence. La traditionnelle cérémonie des vœux aura lieu samedi 12 janvier à 19 h 30 à l’espace animation de Luc.