Faut-il rendre le parking de l’hôpital Jacques-Puel de Rodez payant ?

Le but est d'interdire les "véhicules indésirables" dans ce parking dédié aux visiteurs, patients et personnels de l'établissement de santé.



Voilà une question qui a particulièrement agacé Christian Teyssèdre lundi, lors du conseil municipal. En fin de soirée, le groupe de droite Rodez Autrement a évoqué la problématique du stationnement sur le parking de l’hôpital Jacques-Puel. Avec comme proposition, pour éviter la présence "de personnes qui n’ont rien à y faire et profite de la gratuité", d’installer une barrière et un système payant pour tous ceux qui s’y gareraient sans raison médicale.

"Vous êtes fort de café : outre le cadeau de Noël pour les Ruthénois, vous nous proposez de faire payer un parking qui ne nous appartient pas ! C’est choquant et pas à votre gloire de ne pas savoir qu’il est propriété de l’hôpital, surtout lorsqu’on y siège au conseil d’administration…", a répondu Christian Teyssèdre.

Et si Franck Cortese a indiqué que la municipalité "pouvait peser sur la décision", le maire a indiqué qu’il se trouvait "à même pas 500 mètres de ce parking, un autre avec 700 places gratuites et pratiquement vide toute la journée". À savoir celui du Val de Bourran. "Donc pour moi, il n’y a pas de problème. Et je ne suis pas certain que les Ruthénois stationnent sur ce parking de l’hôpital… Mais envoyez une lettre au directeur. Il a la liberté de s’administrer et nous n’avons pas à influencer", a conclu le maire.

Il y avait déjà un projet de barrières

En 2019, dans nos colonnes, le directeur du centre hospitalier Jacques-Puel, Vincent Prévoteau, avait annoncé l’installation de barrières à l’entrée et à la sortie du parking de 996 places. Avec un système automatique de lecture de plaques d’immatriculation, la direction disait pouvoir tracer les "véhicules indésirables". "Cela représente entre 50 et 80 places en moins chaque jour ! C’est énorme, ces gens doivent comprendre qu’ils prennent la place d’un patient à chaque fois. Et ce n’est plus tolérable", expliquaient alors les ingénieurs en chef de ce projet. Il avait été évalué à 250 000 €. Mais il n’a depuis jamais vu le jour…